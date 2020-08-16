Танкер у берегов Маврикия раскололся надвое

Маврикий бьет тревогу. Японский танкер, севший на мель на прошлой неделе у берегов одного из островов, раскололся надвое. Буксиры подцепили носовую часть судна и транспортируют ее в отдаленный район океана, где она будет затоплена. Напомним, танкер перевозил 4 тысячи тонн нефтепродуктов, часть из них после аварии просочилась в океан, еще часть удалось откачать из судна. Однако теперь из-за раскола остатки мазута также окажутся в воде, угрожая Индийскому океану настоящей экологической катастрофой. Для помощи в устранении загрязнения Франция направила военный самолет, оснащенный специальным оборудованием. Поддержку выслала и Япония. На месте работают эксперты из ООН.