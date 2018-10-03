"Танцующая королева" Тереза Мэй покорила миллионы зрителей

Речь - на бис! Глава правительства Великобритании Тереза Мэй, готовясь выступить на конференции Консервативной партии в Бирмингеме, вышла на сцену, танцуя под знаменитую композицию шведской группы Abba Dancing Queen. Направляясь к трибуне, премьер-министр сделала несколько движений, а затем продолжила приплясывать на месте своего предстоящего выступления. "Танцующая королева" уже покорила миллионы зрителей в соцсетях.