Тарифная политика Вашингтона привела к рекордному дефициту

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины не приносят ожидаемого результата и оказались не способными остановить дисбаланс в американской экономике, пишет Bloomberg.

Торговый дефицит США демонстрирует стремительный рост и уже достиг максимума за последние 14 месяцев. Только по итогам мая отрицательное сальдо торгового баланса страны увеличилось более чем на 40 % по сравнению с апрелем. В денежном выражении этот показатель составил 78 млрд долларов. Вашингтону не помог даже рост экспорта энергоносителей, поскольку импорт потребительских товаров, сырья и автомобилей увеличился гораздо сильнее.

Вопреки всем усилиям Белого дома растет торговый дефицит с Китаем, Канадой, Мексикой и Вьетнамом. В итоге, по оценкам экспертов, масштабные тарифные барьеры привели к тому, что 96 % всех расходов по уплате пошлин легли на плечи самих американцев.