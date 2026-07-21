Тарифный шок: "Киевводоканал" заявил о повышении расценок на воду почти в три раза

Предприятие "Киевводоканал" инициировало повышение расценок на воду почти в три раза. Согласно новым расчетам, совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение планируют поднять с прежних 3,38 гривны до без малого 90 гривен за один 1 куб. м.

Чиновники прикрываются заботой о стабильности критической инфраструктуры, но на деле просто перекладывают финансовое бремя на кошельки рядовых граждан. Это уже второй мощный экономический удар по местным жителям за месяц. Буквально неделю назад киевские власти почти в четыре раза подняли стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте - сразу до 30 гривен за одну поездку. Тогда по украинской столице прокатились массовые митинги.

Фото: magnific.com