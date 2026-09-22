Тайфун "Дуцзюань" обрушился на японский Хонсю - прибрежные города буквально затопило
Автор:Редакция news.by
Апокалиптические кадры выкладывают в Сеть жители японского острова Хонсю: после прихода тайфуна "Дуцзюань" прибрежные города буквально затопило.
Непогода принесла сильнейшие ливни и вызвала несколько оползней в префектурах Канагава и Тиба. Два человека погибли, четверо пропали без вести. Затопленные дороги и отмена рейсов привели к масштабным транспортным задержкам. Более 50 тысяч домов остались без света.
Рекомендации от властей об эвакуации получили 1,6 млн человек. Шторм также вынудил премьер-министра Японии отложить отъезд в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.