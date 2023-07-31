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Тайфун "Доксури" в Китае привел к сильным разрушениям
В Пекине к сильным разрушениям привел тайфун "Доксури", он вызвал наводнения и оползни. Власти объявили наивысший уровень опасности. Сейчас в городе бушует непогода. Два человека погибли.
Шторм "Доксури" стал одним из самых мощных катаклизмов для Китая за последние годы. Катастрофическая ситуация вынудила сотни тысяч жителей покинуть свои дома.
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