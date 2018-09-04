Разрушительный тайфун "Джеби" обрушился на юго-запад Японии. Первой под удар попала префектура Токусима. Эвакуировать планируют 300 тысяч жителей региона. Тайфун принес с собой проливные дожди, мощный ветер и высокие волны. В Японии отменены более 600 авиарейсов, остановлено железнодорожное сообщение. Уже известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Ветер опрокинул грузовик. Есть вероятность схода оползней и наводнений. Метеорологи говорят, что "Джеби" сильнейший за последние 25 лет тайфун в Японии.