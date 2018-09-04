Тайфун "Джеби" ударил по Японии

В Японии в результате мощного тайфуна "Джеби" погибли три человека, 150 пострадали. Эти данные, подчеркивают местные СМИ, не являются окончательными. Несколько аэропортов полностью прекратили свою работу, одну из воздушных гаваней - Кансай в Осаке - затопило. Авиакомпании отменили сотни рейсов. Частично или полностью остановлено движение поездов, есть перебои электроснабжения и связи, поступают сообщения о сорванных крышах и вырванных деревьях. Сильный дождь привел к оползням и наводнениям.