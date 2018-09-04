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Тайфун "Джеби" ударил по Японии
В Японии в результате мощного тайфуна "Джеби" погибли три человека, 150 пострадали. Эти данные, подчеркивают местные СМИ, не являются окончательными. Несколько аэропортов полностью прекратили свою работу, одну из воздушных гаваней - Кансай в Осаке - затопило. Авиакомпании отменили сотни рейсов. Частично или полностью остановлено движение поездов, есть перебои электроснабжения и связи, поступают сообщения о сорванных крышах и вырванных деревьях. Сильный дождь привел к оползням и наводнениям.
Из-за удара стихии около миллиона жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться. "Джеби", по оценкам экспертов, стал самым мощным тайфуном в Стране восходящего солнца за последнюю четверть века. Ночью он придет на восток и северо-восток Приморского края России.
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