Тайфун "Канун" затапливает Пекин

Столицу Китая накрыл мощный тайфун "Канун", перед тем затопивший восток страны. В некоторых районах Пекина выпало более 350 миллиметров осадков за сутки. Вода ворвалась в метрополитен и остановила работу общественного транспорта. От стихии пострадали свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. Еще 400 тысяч - экстренно эвакуированы. Международный аэропорт "Шоуду" отменил почти сотню рейсов. Изменения в графике и в воздушных гаванях Японии, где ждут приближения тайфуна