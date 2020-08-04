Тайфун "Хагупит" свирепствует на востоке Китая

Ливни и шквалистый ветер принес с собой тайфун "Хагупит" на восток Китая. Первый удар стихии пришелся на провинции Чжэцзян и Фуцзянь. Не минет ненастье и Шанхай. Там уже объявили желтый уровень опасности. Скорость ветра в центральной части циклона приближается к 28 метрам в секунду. Рыбаков призвали не выходить в море. Приостановлены стройки. Из потенциально опасных районов в провинции Чжэцзян эвакуировали несколько тысяч человек.