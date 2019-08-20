Тайфун "Кроса" вызвал очередные паводки в России

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в семи муниципалитетах Приморского края. В зоне подтопления почти 2 000 человек, полторы тысячи частных участков; залиты дороги, с некоторыми населенными пунктами нет связи. Около сотни жителей граничащего с Китаем района Октябрьский эвакуированы. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на край снова обрушатся проливные дожди с ураганным ветром, грозами и новой волной паводков. Уровень воды в реках может вырасти до трех метров.





