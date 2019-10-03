Тайфун "Митаг" обрушился на Южную Корею

Тайфун "Митаг", который обрушился на Южную Корею, унес жизни четырех человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Известно, что в городах Самчхок и Йондок сильные осадки вызвали оползни. В уезде Понхва сошел с рельсов экскурсионный поезд, не менее 100 морских маршрутов отменены. Более полуторы тысячи человек на острове Чеджу и в других юго-восточных регионах страны были эвакуированы в аварийные убежища. Авиакомпании отменили более 300 рейсов.