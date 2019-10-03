По последним данным тайфун "Митаг" в Южной Корее унес жизни шести человек. Сейчас тайфун переместился в Японское море и превратился в область низкого давления. Из-за циклона по меньшей мере 20 тысяч жителей западных городов Японии получили рекомендации об эвакуации. Город Сусаки оказался подтоплен. Днем здесь ожидается около 200 мм осадков. Есть угроза оползней.