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Тайфун "Митаг" в Южной Корее унес жизни шести человек

По последним данным тайфун "Митаг" в Южной Корее унес жизни шести человек. Сейчас тайфун переместился в Японское море и превратился в область низкого давления. Из-за циклона по меньшей мере 20 тысяч жителей западных городов Японии получили рекомендации об эвакуации. Город Сусаки оказался подтоплен. Днем здесь ожидается около 200 мм осадков. Есть угроза оползней.

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