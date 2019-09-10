Тайфун спровоцировал транспортный коллапс в Японии

13 тысяч человек были вынуждены заночевать в токийском аэропорту. Из-за тайфуна "Фаскай" отменили поезда, следующие в город из воздушной гавани. Кроме того, были перекрыты скоростные магистрали.



В итоге стихия вынудила путешественников разместиться на ночевку прямо в здании аэровокзала. Администрация снабдила их спальными мешками, бесплатной водой, сухим пайком и терминалами для зарядки гаджетов. К этому часу работа общественного транспорта восстановлена.