Тайфун в Японии. Сотни тысяч человек эвакуируются

Сотням тысяч человек в Японии рекомендовано экстренно эвакуироваться! В страну пришел тайфун "Кроса". Общее количество осадков за сутки может превысить тысячу миллиметров. Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных. Известно, что авиалинии отменили более 760 внутренних рейсов, в некоторых регионах прервано железнодорожное сообщение.