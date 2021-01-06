Тайная вакцинация украинских чиновников от COVID-19

Громкий скандал в Украине. Стало известно, что некоторые высшие госчиновники тайно вакцинировались от COVID.



Препарат доставили в страну контрабандой. Среди тех, кто сделал прививку, премьер-министр Украины и глава медкомитета парламента. Все, кто вакцинировался, заплатили за препарат компании Pfizer около двух с половиной тысяч долларов при том, что его официальная стоимость 30 евро. Реакция общественности на эту историю оказалась весьма резкой. Ведь европейскую вакцину украинцы получат только в 2022 году, ситуация с закупкой китайского препарата остается неясной, а от российской вакцины "Спутник V" власти Украины категорически отказались.



