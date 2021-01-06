3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Тайная вакцинация украинских чиновников от COVID-19
Громкий скандал в Украине. Стало известно, что некоторые высшие госчиновники тайно вакцинировались от COVID.
Препарат доставили в страну контрабандой. Среди тех, кто сделал прививку, премьер-министр Украины и глава медкомитета парламента. Все, кто вакцинировался, заплатили за препарат компании Pfizer около двух с половиной тысяч долларов при том, что его официальная стоимость 30 евро. Реакция общественности на эту историю оказалась весьма резкой. Ведь европейскую вакцину украинцы получат только в 2022 году, ситуация с закупкой китайского препарата остается неясной, а от российской вакцины "Спутник V" власти Украины категорически отказались.
Президент
Все
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов