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Тайны кремлевского двора: зачем в Москву одновременно прилетели глава ЦРУ и посланник Ватикана?

Автор:
Джон Рэтклифф

В последние дни информационное пространство активно обсуждает череду событий, которые могут свидетельствовать о серьезных сдвигах в международной политике. В центре внимания оказался визит главы Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Кремль, а также параллельные контакты с участием представителя Ватикана в Российской Федерации. Отсутствие официальных подробностей этих встреч породило множество версий и аналитических предположений, которые продолжают муссироваться в экспертной среде. 

С чем и зачем прилетал директор ЦРУ в Москву? Последнее американское предупреждение или вторая российская мобилизация? Тайны кремлевского двора разобрали в подкасте "Волков и Сыч".

Официальная позиция и неофициальные сигналы

Российские официальные лица традиционно сдержанно прокомментировали визит директора ЦРУ, назвав его рутинным контактом между главами разведывательных служб. Однако необычная конфигурация - одновременное присутствие в Москве американского разведчика и папского легата - породила значительно больше вопросов, чем ответов.

Особый резонанс вызвало то, что фотографии с переговоров, включая кадры с помощником президента России Юрием Ушаковым, были распространены именно пресс-службой Ватикана, что добавило пикантности ситуации.

фото пресс-службы Ватикана

Наблюдатели обратили внимание на существенное расхождение в риторике. Если представитель Ватикана после встречи заявил о том, что услышал позицию России и планирует донести ее до украинской стороны, акцентируя вопросы религиозных свобод и языковых прав русскоязычного населения Украины, то позиция американской стороны выглядит гораздо более туманной.

Показательно, что президент Дональд Трамп, известный своей склонностью к ярким публичным заявлениям, на этот раз был предельно лаконичен, охарактеризовав контакты как "стандартные рабочие". Такой нехарактерный лаконизм в стиле Трампа навел многих на мысль, что за кулисами могли обсуждаться действительно масштабные и деликатные вопросы.

Основные версии и аналитические расклады

В экспертной среде выделились две ключевые гипотезы относительно целей визита главы ЦРУ. Первая версия, активно тиражируемая рядом западных и украинских СМИ, связывает поездку Редклиффа с попыткой передачи ультиматума Москве. Согласно этой логике, американская сторона якобы предостерегает Россию от возможных действий в отношении стран Балтии, указывая на потенциальные планы, которые, впрочем, никто не датирует ближайшим временем. При этом Трамп в интервью изданию Axios опроверг подобные опасения, заявив об отсутствии предпосылок для конфликта России с НАТО, что внесло дополнительный диссонанс в эту версию.

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Вторая гипотеза выглядит более прагматичной и связывает визит с предупреждением о недопустимости новой волны мобилизации в России. Упоминания о возможном призыве 600 тыс. человек, активно обсуждаемые украинскими и западными источниками, были категорически опровергнуты пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым. Однако сам факт подобных обсуждений показывает, что тема военного потенциала России остается одной из центральных в диалоге.

Украинский вектор и борьба за влияние

Параллельно с обсуждением визитов в Москву активизировались дискуссии о политическом будущем Украины. В экспертном поле все чаще звучат прогнозы о неизбежности проведения электоральных циклов. При этом отмечается, что различные мировые центры силы - США, Великобритания, Ватикан - предпочитают лоббировать собственных кандидатов на ключевые посты в Киеве.

В этом контексте наблюдатели указывают на фигуры бывших и действующих украинских политиков и военных, которые ассоциируются с разными внешними центрами влияния. Например, обсуждается британский вектор интересов, связанный с именем генерала ВСУ Залужного, американский - с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Однако в последнее время многие склоняются к тому, что он является проектом Ватикана (недавно Федоров стал советником министра обороны Италии).

Михаил Федоров и Гвидо Крозетто

Показательный эпизод произошел в недавнем интервью Кирилла Буданова, ныне руководителя офиса главы Украины, а ранее - главы военной разведки. На прямой вопрос о его связях с известными американскими бизнес-фигурами Буданов ответил предельно уклончиво, заявив, что "это не его" и особых отношений у него с ними нет.

Однако когда разговор зашел о Ротшильдах, он вновь предпочел уйти от конкретики, ограничившись коротким подтверждением, что работает "немножко с другими". Такая полупрозрачная позиция лишь укрепила наблюдателей во мнении, что Буданов является одним из ключевых американских проектов на украинской политической сцене. Об этом, кстати, не раз писали и украинские СМИ, обращая внимание на его непрофильное для разведчика восхождение к самым вершинам власти.

Кирилл Буданов

На этом фоне не менее интересна фигура премьер-министра Польши Дональда Туска, который, как отмечают аналитики, традиционно транслирует брюссельскую повестку. В последних заявлениях он предупредил, что ближайшие 7-8 месяцев станут критическими для безопасности не только Украины, но и всей Восточной Европы, намекая на возможную эскалацию со стороны России.

Однако эти опасения вступают в противоречие с выводами некоторых западных военных экспертов, в частности, опубликованными в Bloomberg. Там, ссылаясь на мнение аналитиков, утверждается, что у Москвы в настоящий момент нет ни рациональных, ни иррациональных причин для начала прямой операции против НАТО, когда на повестке остаются нерешённые вопросы украинского урегулирования.

Дональд Туск

Тем не менее, сам факт синхронного появления в информационном поле столь разных голосов - от главы ЦРУ до европейских политиков - указывает на одно: Украина превратилась в площадку, где каждый из мировых центров силы пытается застолбить свое влияние.

Роль Беларуси и тектонические сдвиги

В контексте происходящих событий особое внимание уделяется переговорам Президента Беларуси Александра Лукашенко с российским руководством. Эти контакты, проходящие в полузакрытом режиме, рассматриваются как логическое продолжение череды высокопоставленных визитов.

По мнению некоторых аналитиков, Беларусь сегодня выступает не только как военный союзник и "щит" западного фланга, но и как важный промышленный и логистический партнер, своего рода офшор для российской экономики. Консолидация позиций Москвы и Минска на фоне геополитических изменений становится важным фактором стабильности в регионе.

флаги Беларуси и РФ

Вызовы, риски и краткосрочные горизонты

Показательно, что на фоне серьезных геополитических дискуссий президент США предпочитает уделять внимание более эпатажным заявлениям, например, о переименовании озера Онтарио, что вызывает ироничные комментарии и поднимает вопрос о расстановке приоритетов мировых лидеров.

Некоторые эксперты видят в визите главы ЦРУ попытку создать условия для личной встречи президентов России и США, которая могла бы укрепить позиции правящей партии перед выборами. Однако для российской стороны ценность таких контактов без конкретных юридических гарантий и осязаемых договоренностей неочевидна.

Разделы:

В миреРоссия

Теги:

Украинаволков и сычЦРУСШАВатикан
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