Тайны семьи Байдена

Блудный сын, взятки, оружие и налоги. Скелеты продолжают вываливаться из шкафа клана Байденов. Расследование дел в отношении президентского сына Хантера может нанести серьезный удар по едва начавшейся предвыборной кампании. Инспектор налоговой службы США обвинил американское Министерство юстиции в намеренном препятствовании расследованию об уклонении от налогов.

- Там были личные расходы, которые списывались как деловые расходы: проститутки, членство в секс-клубах, гостиничные номера для предполагаемых наркодилеров.



- Сколько неуплаченных налогов числится за Хантером Байденом?



- Получается, с 2014 по 2019 годы сумма составила 2,2 миллиона долларов.

