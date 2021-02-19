Тайны вакцинации. Жадность одних - здоровье других

"Американские дипломаты, работающие в Москве, просят российские власти привить их вакциной "Спутник V", об этом сообщает газета Washington Post. Недоверие к отечественному производителю или действительно нехватка препарата? Ведь в самих Штатах вакцины с избытком! Согласно данным доклада организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями, США, ЕС, Великобритания, Канада и Япония обеспечили себе более 3 миллиардов вакцин против COVID-19. Что и вовсе значительно превышает количество населения, но может оставить миллиарды нуждающихся в других государствах без защиты.