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Тайные учения США в Калифорнии: армия готовится к военным действиям в субтропическом климате
Американская армия начала в Калифорнии учения, которые проводятся практически тайком: о них стало известно лишь благодаря кадрам, снятым местными жителями.
Солдаты отрабатывают ведение военных действий в городской застройке, причем в условиях субтропического или тропического климата. Это позволяет предположить, что нападение США на Кубу - дело практически решенное.
К такому развитию событий готовятся и на Острове свободы: власти начали раздачу населению огнестрельного оружия. Силы, конечно, несопоставимы: армия острова, который уже 65 лет живет в условиях экономической блокады, гораздо слабее американской. Но вряд ли интервенция превратится для США в легкую прогулку.
Тем не менее Белый дом может в любой момент отдать приказ о начале операции. Вашингтон нуждается в ярком успехе, который можно было бы предъявить согражданам уже 4 июля, - в этот день США будут праздновать 250-летие своей независимости.