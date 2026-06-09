Американская армия начала в Калифорнии учения, которые проводятся практически тайком: о них стало известно лишь благодаря кадрам, снятым местными жителями.

Солдаты отрабатывают ведение военных действий в городской застройке, причем в условиях субтропического или тропического климата. Это позволяет предположить, что нападение США на Кубу - дело практически решенное.

К такому развитию событий готовятся и на Острове свободы: власти начали раздачу населению огнестрельного оружия. Силы, конечно, несопоставимы: армия острова, который уже 65 лет живет в условиях экономической блокады, гораздо слабее американской. Но вряд ли интервенция превратится для США в легкую прогулку.