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Тайные кладбища наркокартелей нашли в Мексике

Страшная находка в центральной Мексике. Там обнаружено сразу несколько тайных кладбищ, где упокоены сотни трупов. Пока полиции удалось вскрыть далеко не всю площадь захоронений. Власти полагают, что речь идет о погребениях, в которых наркокартели скрывали тела своих жертв. Только с начала года в штате Гуанахуато было совершено, по официальным данным, 2250 убийств. Теперь цифра, очевидно, ощутимо вырастет.

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