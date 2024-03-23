Тайные корпорации, теневое правительство, картели и глобальная монополия - кто на самом деле владеет миром?

Кто на самом деле владеет миром? Глубинное государство: тайные корпорации, теневое правительство, картели и глобальная монополия.

Тысячи известных брендов и ключевые сферы: кому удалось "подмять" крупнейшие мировые активы? И кто скрывается за хозяевами планеты? Масштаб, о котором вы даже не подозревали - в "Понятной политике". Смотрите в 25 марта после "Панорамы".