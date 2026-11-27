В Ормузском проливе за сутки были атакованы очередные два нефтяных танкера. Представители иранской стороны вновь указали, что их маршрут движения не был согласован.

Между тем инцидент с непредсказуемыми последствиями произошел в Кувейте: здесь в результате атаки беспилотников погибли двое итальянцев, которые обслуживали бронетехнику немецкого концерна "Рейнметалл". Официальный Тегеран отрицает свою причастность и настаивает, что итальянцы стали жертвами провокации под чужим флагом.

Тем временем к некоторому снижению напряженности на Ближнем Востоке могут привести израильские политические сюжеты. Накануне местный суд снял уголовные обвинения с премьер-министра Нетаньяху. В Израиле считают, что премьера в нынешнем конфликте заставляла действовать особенно агрессивно именно угроза оказаться в тюрьме после наступления мира.