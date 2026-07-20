Тегеран заявляет: контроль над Ормузским проливом останется за ним

Ситуацию на Ближнем Востоке можно охарактеризовать как "горячую фазу большой дипломатии на фоне непрекращающихся взрывов". Массированные ракетные удары Пентагона по Ирану и ответные атаки Тегерана сейчас идут параллельно с экстренными закрытыми переговорами.

Посредники из Катара и Пакистана пытаются реанимировать сорванные договоренности и предлагают сторонам проект нового перемирия.

В МИД Ирана официальный факт получения новых инициатив подтверждают, но говорят об этом крайне осторожно. При этом жестко напоминают: любые соглашения имеют смысл только при их честном выполнении всеми сторонами.

Однако Тегеран прямо заявляет, что контроль над Ормузским проливом, ключевой артерией мировой торговли нефтью, останется за ним.

The Washington Post пишет, что США фактически готовятся к широкомасштабной войне. Так, появилась информация о том, что на Ближний Восток перебрасываются истребители F-16 из Германии и F-35 из Великобритании, а также самолеты-заправщики для подготовки к возможному расширению военной операции США против Ирана.