Тегеран готов начать переговоры с Вашингтоном при условии отмены санкций

Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном при условии отмены санкций. Об этом заявил Президент Исламской Республики Хасан Роухани.



Отношения между странами резко обострились после того, как Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник в районе Персидского залива.



Сегодня в ЕС обсудят сделку по иранскому атому, которая также оказалась под угрозой. О сокращении своих обязательств и обогащении урана выше допустимого документом уровня Тегеран объявил в начале июля, мотивировав это тем, что европейские страны не выполнили свою часть сделки.