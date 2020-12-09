Техас и Луизиана требуют отмены результатов голосования в 4 штатах

Судьба американских президентских выборов, как выяснилось, все еще не решена окончательно. Генеральные прокуроры Техаса и Луизианы подали иски в Верховный суд США с требованием признать голосование недействительным в четырех штатах - в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. В случае, если результаты будут аннулированы, выборщиков от этих регионов смогут назначить по собственному подбору депутаты местных парламентов, где у республиканцев довольно сильные позиции. Для Трампа это очень обнадеживающая новость.