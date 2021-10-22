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Техас и Миссури подали иск против администрации Байдена

Два американских штата - Техас и Миссури - подали иск против администрации Байдена с требованием завершить строительство стены на границе с Мексикой. Миграционный кризис сильнее всего ударил по двум этим регионам. С начала года при попытке перейти границу были арестованы миллион семьсот тысяч беженцев. Это абсолютный рекорд за всю историю США. В отличие от Байдена, Дональд Трамп хочет возобновить строительство стены. В том числе и для этих целей он создалновую платформу "Правда", но ее успели взломать еще до официального запуска.

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