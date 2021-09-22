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Техас полностью закрыл границу с Мексикой в связи с критической миграционной ситуацией

Губернатор американского Техаса полностью закрыл границу с Мексикой в связи с критической миграционной ситуацией и полным игнорированием ее со стороны Белого дома. Массовая миграция стала причиной и резкого всплеска наркотрафика через юг США. У границы дежурят бойцы Нацгвардии США. Только за 2 дня американская сторона выдворила со своей территории 560 нелегалов. В стихийном лагере у Рио-Гранде остаются тысячи нелегалов. Многие пытаются перебраться на другой берег вброд. Обратно их выдворяют нагайками. Это подтверждают шокирующие кадры. Американские пограничники плетью отгоняют беженцев из Гаити.

Истинное проявление американской демократии

Щедрые на правду соцсети раскрывают другие пикантные особенности истинной западной демократии. Сцена общения полиции с кандидатом от республиканцев в губернаторы штата Невада. Мака Миллера стражи буквально утащили с собрания комиссара округа Кларк.

Учитывая, что у власти в США демократы, сцены столь откровенного обращения с представителями республиканской партии неудивительны. Чего стоят открытые гонения на бывшего президента Дональда Трампа. Впрочем, статус политического соперника Сонного Джонеутомимый Трамп еще не утратил.

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