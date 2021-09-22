Техас полностью закрыл границу с Мексикой в связи с критической миграционной ситуацией

Губернатор американского Техаса полностью закрыл границу с Мексикой в связи с критической миграционной ситуацией и полным игнорированием ее со стороны Белого дома. Массовая миграция стала причиной и резкого всплеска наркотрафика через юг США. У границы дежурят бойцы Нацгвардии США. Только за 2 дня американская сторона выдворила со своей территории 560 нелегалов. В стихийном лагере у Рио-Гранде остаются тысячи нелегалов. Многие пытаются перебраться на другой берег вброд. Обратно их выдворяют нагайками. Это подтверждают шокирующие кадры. Американские пограничники плетью отгоняют беженцев из Гаити.