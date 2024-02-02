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Техас все ближе к отделению от США

Бунтующий Техас все ближе к отделению от Америки. Миграционный кризис между властями штата и федеральным правительством накален до критической точки.

К нему подключаются новые игроки. Так, губернатор Флориды заявил, что штат направит тысячу солдат Нацгвардии для помощи Техасу в борьбе с нелегальной миграцией.

По данным американских СМИ, впервые в истории США Нацгвардия конкретного штата будет выполнять миссию за его пределами.

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