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Техас все ближе к отделению от США
Бунтующий Техас все ближе к отделению от Америки. Миграционный кризис между властями штата и федеральным правительством накален до критической точки.
К нему подключаются новые игроки. Так, губернатор Флориды заявил, что штат направит тысячу солдат Нацгвардии для помощи Техасу в борьбе с нелегальной миграцией.
По данным американских СМИ, впервые в истории США Нацгвардия конкретного штата будет выполнять миссию за его пределами.
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