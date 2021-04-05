Техасские пожарные пришли на помощь белке

Пушистый зверек не рассчитал размеры дупла в дереве и прочно там застрял. Торчащий хвост заметили местные жители и вызвали спасателей. Им пришлось повозиться. Один пожарный подсвечивал фонариком, пока второй доставал белку. На все ушло несколько минут. Освобожденный зверек оказался неблагодарным: попытался укусить пожарного и… сбежал.