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Техника НАТО ломается на морозе
Военные НАТО провели в Эстонии ежегодные учения в холодных условиях зимы. В маневрах при минус 16 участвовали свыше тысячи военных из Британии и Франции. Как отметил один из командиров боевой группы союзников, низкая температура оказалась настоящим испытанием. Техника во время холодов заводится с трудом, аккумуляторы быстро разряжаются, а личный состав подвергается серьезному психологическому давлению. "При наличии выбора, мы бы не воевали в таких условиях", - заключил британец. При этом в странах альянса регулярно говорят о необходимости подготовки к возможному военному конфликту с Россией. Но как теплолюбивые бойцы НАТО собираются воевать, когда температура опустится до экстремальных значений, тамошние генералы не уточняют.
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