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Технологический гигант IBM сократит почти 4 тыс. сотрудников

Технологический гигант IBM планирует сократить свой штат почти на 4 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В основном это коснется работников двух подразделений, которые отделились в самостоятельные компании. Отмечается, что сокращение такого значительного числа сотрудников обойдется IBM в 300 миллионов долларов.

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