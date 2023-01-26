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Технологический гигант IBM сократит почти 4 тыс. сотрудников
Технологический гигант IBM планирует сократить свой штат почти на 4 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В основном это коснется работников двух подразделений, которые отделились в самостоятельные компании. Отмечается, что сокращение такого значительного числа сотрудников обойдется IBM в 300 миллионов долларов.
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