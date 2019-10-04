Технологии будущего: экзоскелет

Французским ученым удалось разработать экзоскелет, которым можно управлять при помощи сигналов головного мозга. Испытания костюма проводит молодой человек Тибо. 4 года назад он упал с высоты и был парализован. По его словам, делая первые шаги в экзоскелете, он чувствовал себя "первым человеком на Луне". Робот-костюм используют пока только в лаборатории. Конструкция весит 65 килограммов. Исследователи говорят, что датчики способны улавливать малейшие попытки движения человека.