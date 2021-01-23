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Технологии протеста. Адвокат слил в сеть данные почти полусотни силовиков в России
Словом, действуют по хорошо отработанной на других странах схеме. Вот так, к примеру, один из адвокатов решил слить в сеть данные почти полусотни силовиков в России. Это уже проходили.
Телеграм-каналы постят стахановскими темпами. Уже к обеду в одном коротком посте российские правоохранители стали фашистами и появилась первая сакральная жертва.
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