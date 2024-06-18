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Технология обороны: польские фермеры вылили тонны свиного навоза на границе с Беларусью
Пока Минобороны Польши разрабатывает новые правила применения оружия в случае угрозы на границе, местные фермеры перешли от слов к делу и уже приняли меры, которые, по их мнению, должны остановить поток нелегальных мигрантов, рвущихся в Европу через польско-белорусскую границу.
"Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Мы выражаем солидарность с польскими спецслужбами. Мы покажем властям, как необходимо обезопасить нашу территорию... Мы надеемся, нелегальные мигранты не будут проходить через эту полосу, если они следуют убеждениям своей веры", - поясняет действия фермеров один из участников.
Остается верить, что нехитрая технология обороны приграничных рубежей останется лишь польским ноу-хау, и в разгар миграционного кризиса страны ЕС не испачкаются сами с ног до головы.
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