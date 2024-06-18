Технология обороны: польские фермеры вылили тонны свиного навоза на границе с Беларусью

Пока Минобороны Польши разрабатывает новые правила применения оружия в случае угрозы на границе, местные фермеры перешли от слов к делу и уже приняли меры, которые, по их мнению, должны остановить поток нелегальных мигрантов, рвущихся в Европу через польско-белорусскую границу.

"Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Мы выражаем солидарность с польскими спецслужбами. Мы покажем властям, как необходимо обезопасить нашу территорию... Мы надеемся, нелегальные мигранты не будут проходить через эту полосу, если они следуют убеждениям своей веры", - поясняет действия фермеров один из участников.