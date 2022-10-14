Тела 15 беженцев обнаружены на побережье Туниса

Очередные жертвы миграционного кризиса. Тела пятнадцати беженцев обнаружены на побережье Туниса. По информации местных СМИ, погибших обнаружили у побережья городов Махдия, Эш-Шабба и Салакта. По предварительным данным, все они были мигрантами из разных стран, в том числе выходцами из африканских государств, расположенных к югу от Сахары.