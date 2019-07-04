Телебашня в Грузии засияла знакомыми каждому белорусу цветами

Она является одной из визитных карточек Тбилиси. Находится башня на территории парка "Мтацминда". Ее высота составляет более 274 метров над поверхностью горы. В Грузии накануне также чествовали ветеранов. Посол Беларуси Михаил Мятликов в торжественной обстановке вручил юбилейную медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" грузинскому ветерану Вахтангу Алексеевичу Адамишвили, который принимал участие в боях по освобождению Беларуси в 1944 году. Посол выразил слова искренней благодарности и поздравил ветерана с праздником.