Telegram изменил политику безопасности и планирует модерировать приватные чаты

Мессенджер Telegram после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова изменил политику безопасности и планирует осуществлять модерацию приватных чатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.



По информации источников, Telegram 5 сентября удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Также появилась кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте.

