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Telegram изменил политику безопасности и планирует модерировать приватные чаты
Мессенджер Telegram после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова изменил политику безопасности и планирует осуществлять модерацию приватных чатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.
По информации источников, Telegram 5 сентября удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Также появилась кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте.
Кроме того, на странице FAQ мессенджер предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. При этом портал отмечает, что платформа публично не объявляла об изменениях политики модерации.
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