Тelegraph: на британских подлодках используется ПО, разработанное в Беларуси и России

Громкий скандал в Министерстве обороны Соединенного Королевства. Разработчиков британских атомных подлодок уличили в использовании белорусского и российского программного обеспечения. Разоблачительную статью опубликовало издание Telegraph.

По его информации, часть кода написали программисты из Минска и Томска. Причем компания, с которой заключили контракт, умышленно скрыла эту информацию.