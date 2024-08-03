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Тelegraph: на британских подлодках используется ПО, разработанное в Беларуси и России

Громкий скандал в Министерстве обороны Соединенного Королевства. Разработчиков британских атомных подлодок уличили в использовании белорусского и российского программного обеспечения. Разоблачительную статью опубликовало издание Telegraph.

По его информации, часть кода написали программисты из Минска и Томска. Причем компания, с которой заключили контракт, умышленно скрыла эту информацию.

Безопасность британских подлодок под угрозой, утверждает издание. Ведь код может быть использован для раскрытия их местоположения.

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