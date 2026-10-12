Телеканал "Аль-Арабия" опубликовал кадры удара по аэропорту Эр-Рияда

Телеканал "Аль-Арабия" опубликовал кадры удара хуситов по международному аэропорту в Эр-Рияде.

Ракетная атака 10 октября на комплекс терминалов стала самой кровопролитной в регионе за последние 10 лет. Число погибших выросло до 13 человек, 309 получили ранения.

Среди жертв - паломники, направлявшиеся к святым местам, а также граждане США и ряда арабских стран.

Вслед за этим, в воскресенье, 11 октября, воздушная гавань подверглась повторному обстрелу. Снаряд попал в 4-й терминал, спровоцировав масштабный пожар, в результате чего погиб один человек и 11 пострадали.

Крупнейший авиаузел Саудовской Аравии полностью закрыт, а мировые авиакомпании массово отменяют рейсы в регион.