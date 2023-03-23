Встречу Путина и Си Цзиньпина телеканал АВС назвал "концом мирового порядка". В США уверены, что это сближение несет угрозу

В мире продолжают подводить итоги встречи лидеров России и Китая. Австралийский телеканал АВС увидел во встрече Путина и Си Цзиньпина доказательство "конца мирового порядка" западных держав. При этом, по мнению автора материала, порядок никогда и не был "мировым" - речь шла о порядке, в котором "правила составляли и нарушали западные державы", теперь же это многополярный мир, а Путин и Си Цзиньпин "заключили пакт без ограничений".

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что Соединенные Штаты допускают громадную стратегическую ошибку, пытаясь преуменьшить значение сближения России и Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. По словам политика, администрация Байдена провалилась, позволив русским и китайцам сблизиться, что представляет огромные риски для США и каждого гражданина. При этом Помпео признал, что Штаты потратили много времени и сил, чтобы затормозить интеграцию этих двух стран. Но после неудачной попытки властям США стоит начать беспокоится, ведь взаимодействие России и Китая в экономической сфере имеет большое значение и отразится на Соединенных Штатах, влияя, в том числе и на ситуацию на рынке труда.