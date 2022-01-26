Телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

Американский телеканал CNN включил украинский Харьков в состав России. В преддверии интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом телеканал показал кадры с учениями российских солдат. Танки, военную технику и установки разминирования местности продемонстрировали во всей своей красе.



Таким образом неосведомленные зрители могли подумать, что армия России передвигается по Харьковской области.

Была ли это нелепая ошибка сотрудников или все же СNN намерено нагнетает настроения вокруг российской армии, история умалчивает. Как видим, "дело Мэтью Ченса" живет и процветает.