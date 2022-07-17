ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Газета Das Erste сообщает о росте числа немцев за чертой бедности в Германии

Экономический спад, стремительный рост безработицы и шоковая инфляция. Антироссийские санкции наносят больший вред самому Западу, признают в Германии. Экс-депутат бундестага отметил: "Неясно, будут ли газохранилища достаточно заполнены осенью, чтобы частные хозяйства и компании смогли пережить зиму". За чертой бедности оказывается все больше немцев, сообщает газета Das Erste. В публикации уточняется, по последним данным, этот показатель превышает 13 с половиной миллионов. Не внушают оптимизма и данные по бездомным. Их число - 233 тысячи. Местные жители выстраиваются в очереди за бесплатной едой.

Франция

Изображение

А вот французы терпеть стремительное повышения цен на основные продукты питания, топливо и энергию больше не намерены. В Париже вспыхнула стихийная акция протеста. Не обошлось без задержаний. Насилие и дубинки по всем канонам европейской "демократии".

Великобритания

Изображение

Европейцы постепенно восстают против своих властей. Очередную забастовку анонсировали британские железнодорожники. Она запланирована на 27 июля. Сотрудники отрасли недовольны уровнем зарплат и условиями труда. На фоне неконтролируемой инфляции выразить протест экономической политике выходят работники и других сфер.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все