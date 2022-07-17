Газета Das Erste сообщает о росте числа немцев за чертой бедности в Германии

Экономический спад, стремительный рост безработицы и шоковая инфляция. Антироссийские санкции наносят больший вред самому Западу, признают в Германии. Экс-депутат бундестага отметил: "Неясно, будут ли газохранилища достаточно заполнены осенью, чтобы частные хозяйства и компании смогли пережить зиму". За чертой бедности оказывается все больше немцев, сообщает газета Das Erste. В публикации уточняется, по последним данным, этот показатель превышает 13 с половиной миллионов. Не внушают оптимизма и данные по бездомным. Их число - 233 тысячи. Местные жители выстраиваются в очереди за бесплатной едой.