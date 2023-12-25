Телеканал Fox News включил Сонного Джо в список главных неудачников года

Рождество - время подводить итоги. И для Байдена они не самые приятные. Телеканал Fox News включил Сонного Джо в список главных неудачников американской политики 2023 года. Причина- низкие рейтинги ирасследование, связанное свозможным импичментом. Вопросы уамериканцев вызывает возраст Байдена иего предположительная причастность ккоррупции вбытность вице-президентом. Кроме Байдена, в списке лузеров экс-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос и губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.