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Телеканал France 24 рассказал о провокационных действиях польских и литовских силовиков на границе с Беларусью

На одном из ведущих французских телеканалов France 24 вышел сюжет, посвященный провокационным действиям польских и литовских силовиков на границе с Беларусью. Застрявшие на границе с ЕС беженцы рассказали, каким издевательствам и насилию их подвергают со стороны Польши и Литвы.


Полиция, которая охраняет границу, угрожает нам, бьет нас, требует, чтобы мы уходили на белорусскую сторону.
Беженец



Польские пограничники, не впуская беженцев на территорию страны, нарушают их права. А по закону они обязаны принять у них и рассмотреть заявления на предоставление убежища.
Мартин Сосняк, правозащитник (Польша)


Этот сюжет на France 24 подтверждает: какой бы невыгодной ни была правда для Запада, замалчивать факты произвола и беззакония на своей территории уже просто невозможно.


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