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Телеканал "Наш" подвергся нападению

Тем временем задержаниями завершился штурм телеканала "Наш" в Украине. Правоохранители применили слезоточивый газ. Накануне ультраправые радикалы, которые обвиняют канал в наличии пророссийских взглядов, пытались прорваться в здание организации. На двух журналистов напали прямо во время прямых включений. У одного вырвали микрофон, который он смог отобрать, другого несколько раз ударили по голове. На помощь журналисту поспешили полицейские.

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