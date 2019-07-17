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Телесериал "Игра престолов" выдвинут на премию "Эмми" в 32-ух номинациях

Телесериал "Игра престолов" поставил новый рекорд. Он выдвинут на престижную премию "Эмми" в 32-ух номинациях! Среди них и главная категория - "Лучший драматический сериал". "Игра престолов" уже вошла в историю, всего собрав 47 статуэток "Эмми" - это больше чем у любого другого сериала.

Восьмилетняя история эпической саги завершилась в мае. Это один из самых дорогостоящих проектов на американском телевидении. Его создание обошлось в полмиллиарда долларов. Напомним, 71-ая церемония вручения премии "Эмми" пройдет 22 сентября в Лос-Анджелесе.

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