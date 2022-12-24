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Телеведущий Fox News: Вы должны хлопать Зеленскому. У вас будут проблемы, если вы не будете хлопать!
Телеведущий Fox News поведал зрителям, что было с теми, кто посмел не аплодировать Зеленскому во время его представления в Конгрессе.
Такер Карлсон, телеведущий Fox News:
Вы должны хлопать Зеленскому. У вас будут проблемы, если вы не будете хлопать, поэтому все постоянно хлопают. Хлопать обязательно, пока Зеленский говорит. Было несколько человек, которые не повиновались. Среди них Мэтт Гетз из Флориды, Лорен Боберт из Колорадо. И когда они не встали и не зааплодировали, они на собственном горьком опыте узнали, что происходит с людьми, которые не смеют аплодировать. Новости NBC сразу же обрушились на них.Истинное лицо американской демократии во всей красе.
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Оказывая небывалую финансовую помощь Киеву, руководство США явно забыло о своих проблемах. Например, американским военным решили испортить Рождество и не выплатили зарплату. Видимо, все денежки уже расписаны.
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