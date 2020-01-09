Тело 10-летнего ребенка нашли в отсеке шасси самолета в Париже

Самолет авиакомпании Air France Boeing 777 прилетел в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль из Абиджана (Западная Африка). Тело мальчика было обнаружено в люке для стоек шасси во время осмотра лайнера после приземления.На международных авиарейсах часто фиксируются случаи использования люков стоек шасси самолета для незаконной миграции.



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