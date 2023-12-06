Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива найден мертвым в Подмосковье

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива найден мертвым в Подмосковье

Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района, пишет РИА Новости.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года он обратился кВладимиру Путинус просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.