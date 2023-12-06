Бывший депутат Верховной рады Илья Кива найден мертвым в Подмосковье

В Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявлено подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года он обратился кВладимиру Путинус просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.

